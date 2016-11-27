В Новгородской области из-за погоды остались без света 10 тысяч человек

В Новгородской области после снегопада около 10 тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что причиной отключения электроэнергии стало «налипание мокрого снега на ЛЭП и обрывы проводов».

Всего без электричества осталось 393 населенных пункта, в которых проживают 9781 человек.

Как передает РИА Новости, ремонтные работы завершатся к 23:00.