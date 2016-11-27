27 ноября 2016, 18:02
В Новгородской области из-за погоды остались без света 10 тысяч человек
В Новгородской области после снегопада около 10 тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное управление МЧС.
В ведомстве уточнили, что причиной отключения электроэнергии стало «налипание мокрого снега на ЛЭП и обрывы проводов».
Всего без электричества осталось 393 населенных пункта, в которых проживают 9781 человек.
Как передает РИА Новости, ремонтные работы завершатся к 23:00.
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