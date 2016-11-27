Помощник Трампа допустил прекращение процесса восстановления отношений с Кубой

Глава национального комитета Республиканской партии США Райнс Прибэс заявил, что недавно избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от налаживания отношений с Кубой, если со стороны руководства страны не будет уступок. Его слова приводит Fox News.

«У нас не будет односторонней сделки, предложенной Кубой Соединенным Штатам, если последняя не внесет некоторые изменения в свою систему госуправления. Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, политические заключенные — эти вещи должны измениться, чтобы были открытые и свободные отношения. Так считает избранный президент Трамп, и в этом направлении он собирается двигаться», — пояснил Прибэс.

Однако помощник Трампа поясни, что у миллиардера пока нет планов по аннулированию решений действующего президента США Барака Обамы.

Отметим, Трамп, говоря о смерти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, назвал его жестоким диктатором.