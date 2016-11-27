В Германии подожгли место проведения саммита ОБСЕ

В немецком Гамбурге неизвестные подожгли здание выставочного центра, где должен состояться саммит ОБСЕ. Об этом сообщает Bild.

Это произошло 26 ноября. Как рассказали очевидцы, несколько десятков человек пришли к одному из входов в здание и подожгли его, а также мусорные баки и заграждения, расположенные неподалеку.

При происшествии пострадавших нет.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Однако газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что его оценивают как значительный.

В настоящее время по данному эпизоду начато расследование. «Мы подозреваем, что поджог имеет отношение к ОБСЕ», — сообщили в полиции.

Однако официальных версий о мотивах поджигателей пока не прозвучало.

Отметим, саммит ОБСЕ должен пройти в Гамбурге с 8 по 9 декабря.