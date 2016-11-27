Итальянская газета опубликовала статью Путина с призывом доверять России

Итальянское издание La Stampa разместило статью за подписью Владимира Путина. Она называется «Пришло время доверять России, общий фронт против террора».

В статье идет речь о том, что из-за взаимного недоверия сложно найти эффективные ответы на угрозы, а блок НАТО, созданный во времена холодной войны, не адаптировался к изменившимся условиям. В связи с этим, полагает автор, систему международных отношений постоянно лихорадит, однако партнеры России не хотят решать мировые проблемы.

«Мы все видим, что происходит в Афганистане, Ираке, Ливии и во многих других странах. Интересно: где результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом? В целом, если мы посмотрим на весь мир, на региональном уровне, в отдельных областях, мы добились определенных результатов, но борьба с терроризмом в целом не увенчалась успехом, и угроза продолжает расти», — указывается в материале.

В публикацию вошел перевод части выступления Путина на Валдайском форуме, где президент заявляет: «Противоречия, связанные с перераспределением экономической мощи и политического влияния, только нарастают, груз взаимного недоверия сужает наши возможности для того, чтобы эффективно отвечать на стоящие перед мировым сообществом реальные вызовы и реальные угрозы».

Путин считает это следствием ошибки элит некоторых стран, которые, «посчитав себя победителями в холодной войне — не посчитав, а мы слышали, прямо рассуждая об этом, некоторые страны предпочли просто начать "перелицовывать" мировой политический и экономический порядок под себя, под свои интересы».

Автор статьи уделяет внимание важности сохранения суверенитета, говоря, что его уважение - это «это залог мира, стабильности и на национальном, и на международном уровне». По словам Путина, Россия не стремится ни доминировать, ни воевать с кем-либо.

«В нашем понимании настоящее лидерство сегодня заключается не в том, чтобы выдумывать эфемерные угрозы и, спекулируя на них, пытаться подмять под себя остальных, а в том, чтобы видеть реальные проблемы, содействовать объединению усилий государств в их решении. И именно так Россия понимает сегодня свою роль в мировых делах», — заключает президент России.