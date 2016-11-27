В Забайкалье задержан предполагаемый убийца сотрудника Росгвардии

В Карымском районе Забайкальского края задержан местный житель, который подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по краю.

«Утром 27 ноября к полицейским обратился брат подозреваемого, проживающий в Чите, который сообщил о том, что к нему пришел родственник, находящийся в розыске. С момента совершения преступления он скрывался в лесу и сейчас готов сдаться», — рассказали в полиции.

В настоящее время подозреваемый передан в распоряжение следственных органов.

Как стало известно ранее, мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил его коллегу.