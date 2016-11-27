27 ноября 2016, 10:26
В Забайкалье задержан предполагаемый убийца сотрудника Росгвардии
В Карымском районе Забайкальского края задержан местный житель, который подозревается в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по краю.
«Утром 27 ноября к полицейским обратился брат подозреваемого, проживающий в Чите, который сообщил о том, что к нему пришел родственник, находящийся в розыске. С момента совершения преступления он скрывался в лесу и сейчас готов сдаться», — рассказали в полиции.
В настоящее время подозреваемый передан в распоряжение следственных органов.
Как стало известно ранее, мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил его коллегу.
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