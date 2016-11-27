27 ноября 2016, 18:16
Певца Скляра обстреляли под Донецком
Российский исполнитель Александр Скляр оказался под обстрелом под Донецком. Обэ том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
«Сегодня у Александра Скляра боевое крещение — он был на передовой и попал под обстрел. Мы выезжали с ним на передовую, Александр раздавал свои диски ребятам, которые там служат. Засекли кортеж, началась стрельба из крупнокалиберного автоматического оружия», — поведал он.
Обстрел произошел неподалеку от промышленной зоны, которая находится между Авдеевкой и Ясиноватой.
При обстреле никто не пострадал.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое