Певца Скляра обстреляли под Донецком

Российский исполнитель Александр Скляр оказался под обстрелом под Донецком. Обэ том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Сегодня у Александра Скляра боевое крещение — он был на передовой и попал под обстрел. Мы выезжали с ним на передовую, Александр раздавал свои диски ребятам, которые там служат. Засекли кортеж, началась стрельба из крупнокалиберного автоматического оружия», — поведал он.

Обстрел произошел неподалеку от промышленной зоны, которая находится между Авдеевкой и Ясиноватой.

При обстреле никто не пострадал.