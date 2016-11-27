27 ноября 2016, 20:40
В Ижевске из-за пожара частично обрушилась кровля ТЦ
В Ижевске на складе торгового центра «Три банана» произошел пожар. В результате возгорания частично обрушилась кровля торгового центра, сообщает РИА Новости.
«В 18.54 (мск) пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС по Удмуртской республике.
На месте пожара развернута передвижная лаборатория. Она контролирует содержание вредных примесей в атмосфере после возгорания.
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