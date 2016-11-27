В Ижевске из-за пожара частично обрушилась кровля ТЦ

В Ижевске на складе торгового центра «Три банана» произошел пожар. В результате возгорания частично обрушилась кровля торгового центра, сообщает РИА Новости.

«В 18.54 (мск) пожар локализован на площади четыре тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли», — заявили в МЧС по Удмуртской республике.

На месте пожара развернута передвижная лаборатория. Она контролирует содержание вредных примесей в атмосфере после возгорания.