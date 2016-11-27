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27 ноября 2016, 18:37
Греция морской транспорт Украина

Спасенное россиянами украинское судно задержано в Греции

Флаг Греции
Флаг Греции
Фото: greekflag.facts.co

Рыболовецкое судно Украины, которое ранее спас российский военный корабль, задержано в Греции из-за обнаружения большого груза сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Грузовое судно RS-300 № 97 под флагом Украины с семью членами экипажа — гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механической поломки накануне рано утром в порт Палеохора Ханьи», — сообщили в греческой береговой охране.

В настоящее время портовая таможня устанавливает, был ли груз законным.

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