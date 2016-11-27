27 ноября 2016, 10:20
У безработной москвички украли 17 млн рублей
В Москве двое неизвестных похитили из квартиры безработной женщины деньги и ценности на сумму почти в 17 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Кража произошла в столичном районе Аэропорт. «Установлено, что двое неизвестных, взломав дверь, проникли в ее квартиру, откуда похитили сейф, в котором находилась валюта, ювелирные украшения, после чего скрылись», — пояснили в МВД.
Сумма ущерба от кражи составила около 16,740 млн рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено дело.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое