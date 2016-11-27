СМИ сообщили о миллиардных тратах Пентагона на беспилотные субмарины
Минобороны США потратит 3 млрд долларов на проект беспилотных подводных лодок военно-морских сил. Об этом пишет Washington Post.
Как отмечают журналисты, таким образом США хотят получить преимущество над подводными флотами России и Китая. Беспилотные системы позволят патрулировать моря и вести боевые действия с минимальными людскими потерями.
Проект пока находится на стадии разработки.<
Кроме того, американские военные инженеры смогли усовершенствовать технологии создания беспилотных военных машин, которые позволят подлодкам упростить эксплуатацию автономных систем под водой, в том числе бороться с негативным влиянием соленой воды и давлением.
Новые подлодки смогут держать курс без непосредственного удаленного управления.
Помимо прочего, инженеры в США занялись созданием специальных подводных станций для технических остановок морских дронов.