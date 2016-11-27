Трамп заявил об отсутствии возможности пересчитать голоса в некоторых штатах

Недавно избранный президент США Дональд Трамп считает, что «зеленые» пытаются пополнить свою казну с помощью требования пересчета голосов в ряде американских штатов. Об этом он написал в своем твиттере.

«К партии "зеленых", пытающейся наполнить свою казну, требуя невозможного пересчета голосов, теперь присоединились критически пораженные и деморализованные демократы», — отметил он.

Так Трамп отреагировал на поддержку штабом экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон идеи пересчитать голоса.

Ранее петицию о пересчете голосов в Висконсине подала экс-кандидат в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн.