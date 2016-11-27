27 ноября 2016, 09:10
Гроссмейстер Елисеев погиб после неудачной попытки паркура
Победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщил гроссмейстер Даниил Дубов в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, 20-летний Елисеев погиб после того, как сорвался с 12-этажа при попытке перелезть из окна на балкон.
Отметим, что в 2012 году шахматист стал чемпионом мира среди кадетов. До этого Елисеев выиграл чемпионат России по классическим шахматам. В рейтинге Международной шахматной федерации Елисеев занимал 212-е место.
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