Гроссмейстер Елисеев погиб после неудачной попытки паркура

Победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщил гроссмейстер Даниил Дубов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, 20-летний Елисеев погиб после того, как сорвался с 12-этажа при попытке перелезть из окна на балкон.

Отметим, что в 2012 году шахматист стал чемпионом мира среди кадетов. До этого Елисеев выиграл чемпионат России по классическим шахматам. В рейтинге Международной шахматной федерации Елисеев занимал 212-е место.