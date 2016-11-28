Семеро участников нападений в Актобе осуждены пожизненно

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор по делу о нападении на два оружейных магазина и воинскую часть в городе Актобе, передает «Интерфакс».

Семеро непосредственных участников нападений — Бакыт Куанышбаев, Асхат Имангалиев, Ануар Садихов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Арсен Танатаров и Асхат Рахметов — приговорены к пожизненному лишению свободы. Еще двое — Айдос Жубанов и Азамат Абдрахманов получили 25 лет и 22 года колонии соответственно.

5 июня группа религиозных радикалов напала в Актобе на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли семь человек, из них трое военнослужащих и четверо гражданских. В ходе антитеррористической операции, продолжавшейся до 12 июня, 18 экстремистов были уничтожены и 13 задержаны, четверо из них за недонесение о готовившемся теракте. В Казахстане после событий в Актобе был объявлен умеренный «желтый» уровень террористической угрозы, который действует до сих пор.