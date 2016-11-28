Сирийская армия освободила от боевиков 40% восточной части Алеппо

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о том, что сирийским войскам удалось освободить от боевиков около 40% восточной части Алеппо. Речь идет о 12 кварталах сирийского города. Об этом пишет ТАСС.

«Сирийские правительственные войска продолжают мероприятия по освобождению от боевиков северной части восточного Алеппо. В настоящее время установлен полный контроль над 12 кварталами: Баядин, Шейх-Фарес, Эль-Кадисия, Хайдария, Аль-Гани, Шейх-Хаср, Шейх-Хадер, Джабаль-Бадру, Тарик-Шейх-Наджар, Тирабль-эль-Халек, Бустан-эль-Баша и Хай-эс-Сахур. Всего от террористов освобождено около 40% площади восточной части города», — говорится в сообщении.

В настоящее время российские военные совместно с властями Сирии обеспечивают жителей освобожденных районов горячим питанием, водой, предметами первой необходимости и гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Алеппо покинули более трех тысяч мирных жителей. Беженцы размещаются в гуманитарных центрах. Всего в Алеппо развернуто более 150 полевых кухонь.