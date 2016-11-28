При падении вертолета в Крыму погиб продюсер Александр Куликов

Одним из трех погибших при крушении вертолета Robinson в Крыму стал актер, композитор и продюсер 51-летний Александр Куликов. Об этом «Комсомольской правде в Крыму» сообщил источник из окружения продюсера.

«На борту был глава кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александр Геннадьевич Куликов, его помощница Мария Суслова и пилот Платон», — заявил собеседник.

Александр Куликов известен проектами «Вий» 3D, «Морпехи», «Марсианин», «Вий: Возвращение», «Быть или не быть». Он был членом Союза кинематографистов, в 2014 году Куликову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Продюсеру также принадлежали компания «Союз Маринс Групп», сеть отелей, в числе которых была «Ялта-Интурист», газета MarinsNews.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в семи километрах от Алушты упал вертолет Robinson.

Сначала появилась информация о дух погибших. Затем представитель оперативного штаба на месте происшествия рассказал, что около вертолета найдено тело третьего погибшего.