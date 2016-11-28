Янукович упрекнул Киев в отказе рассматривать убийства милиционеров на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе второго допроса по видеосвязи с Киевом назвал закон о недопущении преследований и наказаний участников Евромайдана мешающим расследованию убийств демонстрантов и нарушающим украинскую Конституцию, передает РИА Новости.

По словам Януковича, невозможно рассматривать убийство участников и не рассматривать убийства милиционеров. «Этот закон в целом заблокировал рассмотрение тех уголовных преступлений, которые были во время акций протеста на Майдане», — добавил бывший президент в ходе допроса.

При этом он заявил, что не отдавал приказ о применении оружия в ходе разгона митингов на площади Независимости в Киеве. «Я с самого начала до самого конца был против применения оружия и против кровопролития. Это была моя принципиальная позиция… Поэтому я не мог давать таких приказов», — заявил экс-президент.

Виктор Янукович также напомнил, что, если бы соглашение, подписанное им и оппозиционерами, было исполнено, Украина не пошла бы по пути насилия. «Жесткая расправа — псевдооперация для изменения власти», — отметил он, отвечая в Ростовском районном суде в режиме видеоконференции на вопросы Святошинского суда Киева по делу о событиях в Киеве в конце 2013 – начале 2014 года.

«Наблюдатели расположились в 20 зданиях майдана, доказательства, что митингующие были убиты из этих зданий, подтверждают показания участников майдана и видео», — добавил бывший президент страны.

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил подозрение в госизмене Виктору Януковичу. Луценко заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в Россию. Он также назвал видеодопрос Януковича пиар-акцией.