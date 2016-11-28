Суд признал законным арест Улюкаева

Мосгорсуд признал законным домашний арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд решил оставить меру пресечения экс-министру неизменной.

Таким образом, ходатайство защиты, которая просила разрешить Улюкаеву прогулки и общение с прессой, было отклонено.

Как заявил в суде следователь по делу, СК считает состояние здоровья Улюкаева удовлетворительным, поэтому просит отказать в допуске к нему врачей и госпитализации. «Мы допросили сотрудника медслужбы, который приезжал для оказания помощи. Мы приняли решение о допросе, поскольку раньше у него жалоб на здоровье не было», — отметил он.

Следствие считает, что прогулки Улюкаева и его визит к врачам могут «повлечь за собой неконтролируемое общение обвиняемого с другими лицами».

Напомним, 15 ноября 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении Улюкаева, обвинив его в вымогательстве и получении взятки размером около 2 млн долларов при нахождении на государственной должности.

Басманный суд отправил его под домашний арест до 15 января.

Президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.