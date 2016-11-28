Кадыров рассказал о пользе кровной мести

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе обычай кровной мести был придуман для предотвращения убийств. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«У нас в Чечне всегда так было. Собирались старейшины и сами выносили вердикт на целый год. И никто не мог его обжаловать. Наивные люди думают, будто кровная месть нужна, чтобы убивать. Наоборот! Ее придумали для предотвращения убийств. Перед тем как поднять руку на кого-то, хорошенько подумаешь, какое наказание последует, кому его нести», - рассказал чиновник.

Кадыров уверен, что коллективная ответственность положительно сказывается на дисциплине. «Мои сыновья знают: один провинился - отвечают все. Поэтому присматривают друг за другом, оберегают от глупостей. В этом и есть смысл настоящей братской помощи. И семьи это тоже только укрепляет, делает союзы прочнее», - пояснил он.