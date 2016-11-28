Фигуранту «болотного дела» Бученкову продлили арест

Московский городской суд до 6 марта 2017 года продлил арест анархисту, фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Защитник отметила, что решение о продлении ареста будет обжаловано как незаконное и необоснованное. Срок следствия по делу продлили до 10 мая 2017 года. Бученков, таким образом, проведет под арестом более года: его отправили в СИЗО в декабре 2015 года.

В конце августа следователи потребовали от суда продления ареста двух фигурантов дела — Максима Панфилова и Дмитрия Бученкова. Оба фигуранта свою вину не признают. Адвокат Панфилова Сергей Панченко рассказал агентству, что специалисты института Сербского завершили экспертизу и диагностировали у его клиента хроническое расстройство личности. Официально результаты обследования пока не оглашены. Защитник Бученкова утверждает, что его подзащитный в день беспорядков находился в Нижнем Новгороде, и у него есть алиби.

Панфилова и Бученкова обвиняют по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти) и по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках).