Восемь человек ранены в результате стрельбы в университете Огайо

8 человек пострадали в результате нападения на территории университета в Огайо, сообщает CNN.

Подозреваемый в нападении убит полицией. Пострадавшие доставлены в госпитали с ранениями, не представляющими угрозы для жизни.

Стрелок в Огайо не просто открыл огонь по людям у кампуса местного университета. По уточненным данным, он въехал в толпу людей, затем вышел из автомобиля и стал рубить раненых мачете.

О происшествии близ кампуса университета было объявлено в 9:56 утра по местному времени. Каких-либо других подробностей пока не сообщается. В правоохранительных органах не исключают, что у стрелка мог быть сообщник.

Университет в Огайо был основан в 1870 году, в нем учатся около 45 тысяч студентов и 13 тысяч аспирантов. 25 сентября неизвестный начал стрелять около кампуса Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. В результате пострадали девять человек.