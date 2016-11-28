Восемь человек ранены в результате стрельбы в университете Огайо
8 человек пострадали в результате нападения на территории университета в Огайо, сообщает CNN.
Подозреваемый в нападении убит полицией. Пострадавшие доставлены в госпитали с ранениями, не представляющими угрозы для жизни.
Стрелок в Огайо не просто открыл огонь по людям у кампуса местного университета. По уточненным данным, он въехал в толпу людей, затем вышел из автомобиля и стал рубить раненых мачете.
О происшествии близ кампуса университета было объявлено в 9:56 утра по местному времени. Каких-либо других подробностей пока не сообщается. В правоохранительных органах не исключают, что у стрелка мог быть сообщник.
Shooter at Ohio State University is shot and dead #PrayForOhio #hegointohell pic.twitter.com/Mm5LUJSR2a— amir🌴 (@imaeslut) 28 ноября 2016 г.
Университет в Огайо был основан в 1870 году, в нем учатся около 45 тысяч студентов и 13 тысяч аспирантов. 25 сентября неизвестный начал стрелять около кампуса Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. В результате пострадали девять человек.