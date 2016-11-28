Шувалов заверил в неограниченности расчетов наличными

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что в правительстве России не обсуждают ограничительные меры на проведение платежей наличными средствами, передает РИА Новости.

«Ограничительные меры сейчас не обсуждаются ни в парламенте, ни в правительстве, ни в Банке России. Возможно, это было бы лучше, исследуя опыт стран ЕС (Евросоюза), но мы на это не пойдем. Через технологии нужно доказывать, что такой способ взаиморасчетов (безналичный) является более эффективным, и он для граждан приемлем», — пояснил он.

Шувалов считает, что развитие интернета в стране находится на высоком уровне, и скоро «не останется ни одного уголка, где в удаленном доступе невозможно было бы провести сделку».

«Если ты входишь в интернет, значит у тебя есть возможность пользоваться банковской услугой. В этом никакой проблемы нет. Я не исключаю, что для некоторых населенных пунктов это пока проблема. Однако с развитием технологий и интернета... Эти пробелы будут ликвидированы», — пояснил первый вице-премьер РФ.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин поддержал предложение ограничить расчеты за наличные средства при крупных покупках, ссылаясь на то, что данная мера оздоровит экономику страны, а безналичные расчеты упростят учет сделок для контрольных органов.