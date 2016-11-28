Дроздов рассказал подробности ДТП с его участием

Известный российский телеведущий Николай Дроздов, который совершил наезд на автомобиле на 53-летнюю женщину в Москве, сообщил о подробностях происшествия. Об этом пишет «Лента.ру».

Он заверил, что двигался с маленькой скоростью, однако остановиться вовремя не успел, и женщина упала. Дроздов вышел из машины и оказал первую помощь пострадавшей, а также вызвал медицинскую помощь. Машина телеведущего не пострадала.

По словам Дроздова, женщина узнала его. Он добавил, что, хотя он «испортил ей ближайшие две недели» из-за необходимости госпитализации, пострадавшая не предъявляет к нему серьезных претензий. Дроздов отметил, что женщина проживает недалеко от него.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на улице Островитянова на юго-западе Москвы. Дроздов ехал на своем автомобиле Suzuki Grand Vitara, а женщина переходила дорогу в неположенном месте.