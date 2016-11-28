Число жертв ДТП в Чечне выросло до восьми

Количество жертв крупного ДТП, произошедшего в Чечне на трассе «Кавказ», достигло восьми человек. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 27 ноября поздно вечером на 642 километре ФАД «Кавказ». Ранее сообщалось, что в результате происшествия скончались на месте 7 человек, а двое пострадавших были доставлены в больницу.

«Пострадавшие – мужчина, водитель автомашины "Лада-Приора", и несовершеннолетний Хаджаев Артур – были доставлены в республиканскую больницу скорой медицинской помощи № 9. Впоследствии мужчина скончался в больнице», — сообщил собеседник агентства.

По словам очевидцев, водитель Ford Focus, который не справился с управлением и стал виновником ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения. Источник рассказал, что в настоящее время проводится исследование образцов крови с целью установления степени опьянения мужчины.

Одиннадцатилетний мальчик, пострадавший в результате происшествия, перевезен в детскую больницу № 2 Октябрьского района. Он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

«Мальчик поступил с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас его осматривают хирурги, делается компьютерная томография. Ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии», — заявила заведующая по лечебной части больницы Ася Ветрова.