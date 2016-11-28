Белый дом ответил Трампу по поводу нарушений на выборах

В администрации действующего президента США Барака Обамы заявили, что в ходе выборов его преемника, на которых благодаря голосам выборщиков победил республиканец Дональд Трамп, не было допущено «масштабных нарушений», передает Reuters.

«Могу сказать только — и это объективный факт, — что нет никаких свидетельств для того, чтобы делать подобные заявления», — сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Отметим, что о нарушениях, которые якоюы имели место в ходе выборов в штатах Калифорния, Виргиния и Нью-Гемпшир, заявил сам победитель президентской гонки. Свои обвинения Трамп изложил на личной страничке в Twitter.

Миллиардер утверждает, что он одержал победу по количеству голосов не только выборщиков, но и избирателей — хотя официально было заявлено о существенном преимуществе его соперницы Хиллари Клинтон именно по численности проголосовавших за нее американцев.

Какой характер носили обличаемые Трампом нарушения, он не уточнил, но известно, что в указанных им штатах выиграла Клинтон.