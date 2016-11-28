Бомба у посольства США на Филиппинах оказалась мусором

Руководитель полиции города Манила Джоэл Коронел заявил, что обнаруженный возле посольства Соединенных Штатов в столице Филиппин предмет оказался не бомбой, а мусором. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Коронел уточнил, что коробка, похожая на бомбу, содержала в себе мобильные телефоны, а также иные электронные устройства. Район был осмотрен кинологами и саперами для того, чтобы исключить наличие других подозрительных предметов.

Напомним, что утром 28 ноября появилась информация об обнаружении уборщиками бомбы около посольства США в Маниле. Речь шла о коробке, к которой с помощью проводов был прикреплен мобильный телефон. Взрывотехники произвели контролируемый подрыв подозрительного предмета. Территория вокруг посольства была оцеплена.