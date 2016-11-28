СКР возбудил уголовное дело о преступлениях силовых структур Украины

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что были установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артобстрелов гражданского населения Донбасса. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Следователи установили, что с сентября по ноябрь 2016 года командиры нескольких бригад и иные лица из числа военнослужащих ВС Украины и Нацгвардии страны, «выполняя заведомо преступные приказы высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в населенных пунктах самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этих обстрелов погибло 2 человека, более 20 получили различные ранения, разрушены и повреждены более 100 жилых домов и других объектов».

Также в июне 2016 года командир 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины полковник Дмитрий Делятицкий и его подчиненные «провели обстрел из тяжелых видов вооружения населенного пункта Коминтерново Донецкой области Украины». В результате погибли двое малолетних и была повреждена линия электропередач.

СКР подчеркивает, что во время проведения обстрелов действовал режим прекращения огня. СК России возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Командиру 54 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковнику Владимиру Горбатюку предъявлено заочное обвинение. По версии следствия, он организовал прицельный артиллерийский обстрел территории Петровского района города Донецка, а также руководил всей операцией.

«Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание. Причем такие преступления не имеют срока давности. И наши следователи примут все возможные меры, чтобы рано или поздно как исполнители этих преступлений против мирного населения, так и те, кто отдавал приказы, понесли заслуженное наказание», — подчеркнули в российском ведомстве.