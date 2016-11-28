Турция предложила России полностью отменить все торговые ограничения

В преддверии визита в Турцию главы МИД РФ Сергея Лаврова его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу предложил полностью снять российские ограничения на поставки продовольствия на российский рынок. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Важно, чтобы были отменены все еще действующие запреты, введенные для ограничения экспорта турецкого продовольствия и сельхозпродукции. Также необходимо снять секторальные ограничения для турецких компаний и предпринимателей», — подчеркнул он.

Чавушоглу также напомнил о необходимости открыть возможности для деятельности турецких грузоперевозчиков.

Визит руководителя МИД РФ Сергея Лаврова состоится 1 декабря в Аланье.

Кризис в отношениях Турции и России наступил после того, как турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили бомбардировщик Су-24. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина был введен запрет на ввоз некоторых турецких товаров, овощей и фруктов. Летом 2016 года некоторые ограничения были сняты.