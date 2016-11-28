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28 ноября 2016, 08:47
драка «Зенит» ФК «Краснодар» футбол

Представитель клуба «Зенит» опроверг слухи о драке после матча с «Краснодаром»

Артем Дзюба
Артем Дзюба
Фото: ru.wikipedia.org

Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Циммерман опроверг информацию о драке, произошедшей между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным после матча. Об это он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

«Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было, и быть не могло», — подчеркнул он.

Как ранее сообщали спортивные СМИ, Дзюба и Лодыгин подрались после гостевого матча 15-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром», закончившейся со счетом 1:2.

После того, как игроки «Краснодара» забили два года и одержали победу, Дзюба выразил свое недовольство, показав неприличный жест. Единственный гол «Зенита» был забит им на 86-й минуте встречи.

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