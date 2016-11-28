Фортов назвал увольнение Путиным избравшихся в РАН чиновников «деловым подходом»

Президент Российской академии наук Владимир Фортов считает, что освобожденные президентом РФ Владимиром Путиным от должности в связи с избранием в РАН чиновники будут полезны для науки, передает радиостанция «Life звук».

«Каждый решает по-своему. Те, с кем я сумел поговорить, говорят: "Да, мы будем заниматься наукой". Они избраны, они прошли все ступени конкурса», — подчеркнул Владимир Фортов.

Глава РАН также отметил, что решение президента России об увольнении чиновников является не какой-то «репрессивной мерой», а это «нормальный деловой подход».

28 ноября президент Владимир Путин свои указом уволил нескольких высокопоставленных чиновников. От должностей освобождены некоторые сотрудники Управления делами Президента, ФСБ, Минобороны и МВД. В Кремле пояснили, что это решение связано с избранием этих чиновников в число членкоров и академиков РАН вопреки рекомендации главы государства этого не делать.

Ранее на заседании Совета по науке и образованию на минувшей неделе Путин задал Фортовым вопрос, почему вопреки президентской рекомендации в число академиков был избраны несколько чиновников. Глава РАН ответил, что они были достойны того, чтобы их избрали.