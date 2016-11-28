Трамп привлечет другие страны к расследованию деятельности Фонда Клинтон

Администрация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует привлечь другие страны к расследованию финансовых операций Фонда Клинтон, передает издание New York Post со ссылкой на источник, близкий к переходной команде Трампа.

Ответственными за выполнение поручения нового американского лидера ляжет на послов США в других государствах. Отмечается, что основными фигурантами расследования станут миссии в Гаити и Колумбии.

Издание отмечает, что на поддержку Гаити после крупного землетрясения в 2010 году было выделено около 10 млрд долларов. Эта информация раскрылась из опубликованных писем фонда.

Однако Госдепартамент заявляет, что их решения и деятельность фонда никак не связаны.

А колумбийский магнат Фрэнк Джиастра получил землю под нефтедобывающее предприятие после того, как он перевел фонду 100 млн долларов в 2005 году.

Напомним, что экс-глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй заверила, что в отношении Хиллари Клинтон не планируется расследования из-за рассекреченных электронных писем.