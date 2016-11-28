Экспорт газа в США впервые за почти 60 лет превысил импорт

В ноябре текущего года объем американского экспорта природного газа превысил его импорт. Минэнерго США отмечает, что подобная ситуация была в стране около 60 лет назад, передает издание The Wall Street Journal.

Издание ссылается на данные аналитической компании США S&P Global Platts, которые говорят о том, что страна экспортировала, в среднем, 210 млн кубометров природного газа в сутки, импортировала — примерно 190 млн кубометров.

Отмечается, что превышение экспорта над импортом было зафиксировано также в течение нескольких дней сентября.

Аналитики считают такое событие поворотным моментом в истории глобального рынка. Однако они не исключают возможность изменения ситуации на противоположную. Эксперты связывают такую вероятность с наступлением холодов, когда требуется большее потребление «голубого топлива».

При этом ожидается, что общая тенденция к росту объемов экспорта газа сохранится. Минэнерго США прогнозирует, что к 2020 году страна займет третье место в мире по объемам экспорта сжиженного природного газа.

С 2010 года объем экспорта вырос более чем на 50%. Увеличились поставки в Мексику, Канаду и страны дальнего зарубежья, включая Чили, Индию, Аргентину, Бразилию и Португалию.

Вместе с тем, аналитики опасаются, что политика избранного президента США Дональда Трампа может изменить ситуацию с экспортом газа.