В октябре в РФ впервые за восемь месяцев подешевел бензин

Потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России в октябре 2016 года снизились на 0,1%. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

При этом за десять месяцев 2016 года стоимость автомобильного топлива выросла на 3,4%.

В октябре стоимость бензина уменьшилась в 34 российских регионах; средняя цена за литр составила 36,22 рубля. В девяти регионах РФ цена топлива по-прежнему росла.

Снижение цен на бензин в октябре стало первым с февраля текущего года, когда они тоже упали на 0,1%. В последующие месяцы стоимость бензина росла, остановившись только в сентябре: в марте и апреле цены увеличились на 0,8%, в мае – на 0,1%, в июне и июле – на 1%, в августе – на 0,2%.

В августе президент Российского топливного союза Евгений Аркуша спрогнозировал, что к концу года розничная стоимость бензина в России снизится за счет уменьшения оптовых цен. В апреле вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что по итогам 2016 года цены на автомобильное топливо могут вырасти в пределах инфляции. По данным Минфина, инфляция в 2016 году году станет рекордно низкой и составит 5,7%.

Между тем, в 2017 году средняя розничная стоимость литра бензина может вырасти на 1,5 рубля. Это связано с планами Минфина сохранить акциз на бензин на уровне текущего года.