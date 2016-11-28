Президент ФРГ предложил приостановить евроинтеграцию

Федеральный президент Германии Йоахим Гаук заявил о том, что интеграция европейских стран в рамках Евросоюза должна быть на время приостановлена. Об этом он рассказал в интервью газете Welt am Sonntag.

По его мнению, следует сделать паузу, чтобы обсудить, какие цели должно преследовать евросообщество.

«Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию, о котором предыдущие поколения могли только мечтать. Но на этом пути к большому объединению мы порой были слишком быстрыми, не все граждане смогли или хотели следовать за нами. Было бы полезно в будущем решать на национальном уровне те проблемы, которые могут быть решены именно там», — сообщил президент Германии.

Гаук высказал предположение, что люди хотят чувствовать свою принадлежность к чему-либо, поэтому им непросто жить в мире объединенной Европы и всемирной глобализации. Он сказал, что граждане Евросоюза теряются в быстро изменяющемся мире.

«Полное согласие элит в том, что мир развивается сообща, подавляет многих простых граждан. Они хотят наказать элиты и идут не только путем общественной дискуссии», — заявил федеральный президент ФРГ.