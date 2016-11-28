Адвокат Улюкаева заявил о незаконных действиях ФСБ

Тимофей Гриднев, представляющий сторону защиты экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, заявил о шестичасовом незаконном задержании чиновника оперативниками ФСБ РФ. По его словам Улюкаев был блокирован в своем автомобиле 14 ноября, передает «Медуза».

«Оперативные сотрудники ФСБ, задержавшие Улюкаева, не имели на это никаких полномочий. Именно поэтому они оформили задержание Улюкаева протоколом осмотра места происшествия, что является грубейшим нарушением уголовно-процессуального законодательства», — пояснил Гриднев и добавил, что на тот момент уголовное дело на его подзащитного еще не было заведено.

Бывший министр не понимал причину таких действий со стороны сотрудников ФСБ. Ему запретили пользоваться мобильным телефоном и выходить из машины.

Отметим, что в Мосгорсуде слушается жалоба адвокатов Улюкаева, которые просят смягчить меру пресечения. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Также защита просит суд разрешить бывшему министру общаться со СМИ и допустить к нему врача, передает ТАСС.

«Мы просим разрешить нашему подзащитному общаться с представителями СМИ и выразить свою позицию по делу. Кроме того, он нуждается в посещении врача, его состояние здоровья не в самой лучшей форме», — передает агентство слова Гриднева.

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере суммой в 2 млн долларов. После этого президент России Владимир Путин уволил Улюкаева с поста министра МЭР в связи с утратой доверия.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов отметил, что любого сотрудника правительства можно заменить, передает агентство РИА Новости.

«С точки зрения работы незаменимых людей нет, любого из нас можно заменить, и понятно, что машина будет продолжать работать. Исполнительная власть работает профессионально, поэтому люди, конечно, приходят и уходят, это будет и дальше, конечно, продолжаться. Лучше, конечно, чтобы не было таких печальных историй», — подчеркнул Шувалов, комментируя ситуацию вокруг Улюкаева.