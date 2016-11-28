Свердловское управление ФАС проверит нарушение антимонопольного законодательства на «Иннопроме-2017»

Свердловское управление ФАС готовится к проверкам по возможным фактам нарушения антимонопольного законодательства при организации «Иннопрома-2017», которая должна пройти в июле следующего года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

С момента основания выставки ею занимается компания «Формика» — с ней контракт закончился, но в фирме не скрывают, что уже готовятся к новой выставке, как будто речь идет о свершившемся факте подписания очередного договора с правительством Свердловской области.

В связи с этим у антимонопольщиков есть вопросы и к самой «Формике», и к куратору выставки, первому вице-губернатору Алексею Орлову, который перед новым «Иннопромом» занят поисками нового главы МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (там каждый год проходит выставка). Его креатура – экс-депутат свердловского заксо, справедливоросс Игорь Данилов, более известный по роману с актрисой «Уральских пельменей» Юлией Михалковой.