С Полонского могут взыскать 1,1 млрд рублей

Дольщики «Рублевской Ривьеры» и «Кутузовской мили» обратились с гражданскими исками в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в хищении более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья. Потерпевшие рассчитывают получить около 1,1 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Полонского Славика Брсояна.

«Еще в начале следствия потерпевшие заявили иск более чем на 1 млрд рублей, однако большинство из этих людей уже получили деньги. Поэтому я думаю, что конечный иск, который будет заявлен потерпевшими в суде, уменьшится», — пояснил представитель защиты.

Напомним, что суд начал слушание по существу уголовного дела в отношении бизнесмена. Подсудимый заявил отводы прокуроры и судье. В итоге заседания не удалось дойти до заслушивания обвинительного заключения.

Судья Евгений Найденов отклонил отвод в свой адрес и предоставил возможность до 8 декабря Полонскому и его адвокатам подготовить второй, более мотивированный отвод.

Пресненский суд Москвы 7 ноября продлил арест Полонского еще на полгода.