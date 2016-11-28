Кадыров заявил о связи убийства Немцова с попыткой дискредитировать Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов в любое время явиться на допрос по делу об убийстве в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова, но для начала ему должны прислать повестку, сообщает ТАСС.

Рамзан Кадыров также отметил, что Немцов не был ему ни врагом, ни другом. «Личных врагов у меня нет! Я самый-самый мирный человек на свете», — сказал он. При этом Кадыров отметил, что «кровные враги» у него были раньше, но сейчас их «всех уничтожили».

По его словам, Немцов стал для России тем врагом, который ей был нужен, но, кроме «болтологии», после него ничего не осталось. «Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова», — заявил он. «Но со мной ничего у них не получилось. Я абсолютно спокоен, на ложь и провокации не реагирую», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что готов в любое время явиться на допрос к следователю по делу убийства политика и дать показания. «Хоть сейчас. Переоденусь и вылечу первым же рейсом. Но для начала мне должны прислать официальную повестку», — подчеркнул он.

В апреле 2015 года Рамзан Кадыров заявил о готовности дать показания по делу об убийстве Бориса Немцова в случае, если это поможет расследованию. Позже, в июне, свидетель по делу об убийстве Немцова Александр Рыклин рассказал об угрозах Рамзана Кадырова в адрес оппозиционного политика.