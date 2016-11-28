СМИ сообщили о попытках Керри договориться с РФ по Алеппо

Госсекретарь США Джон Керри усиленно работает над заключением соглашения с Россией по прекращению осады сирийского Алеппо до своего ухода с поста. Об этом пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин.

Он отмечает, что Керри понимает, что недавно избранный президент США Дональд Трамп заключит «другого рода сделку с Москвой», и США перестанут поддерживать сирийскую оппозицию.

Однако, пишет Роджин, госсекретарь проводит все мероприятия «за кулисами». Несколько чиновников из администрации президента назвали эту попытку рискованной, но единственно возможной. «Мы продолжаем активно продвигать это. Мы не бросаем эти усилия. Мы считаем, что нужно дать этому шанс», — заявили они.

Колумнист отмечает, что в соглашение по Алеппо могут включить Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и даже Иран.

Его суть состоит в том, что сирийская оппозиция отделит своих членов от террористических группировок, и они уйдут из Алеппо, в обмен на что Россия и правительственные войска Сирии прекратят осаждать город.