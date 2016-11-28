Киркоров выплатит компенсацию группе Space из-за обвинения в плагиате

Российский певец Филипп Киркоров решил пойти на мировую с французской группой Space по иску об авторских правах по песне «Жестокая любовь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы лидера группы Дидье Моруани юриста Игоря Трунова.

«Переговоры велись три дня, после чего было достигнуто соглашение уладить дело мировым соглашением», — заявил Трунов.

Киркоров согласился выплатить компенсацию, сумма которой не раскрывается, но которая «устроила» мировую звезду. Кроме того, Моруани вылетел в Москву, чтобы 29 ноября подписать договор об авторских правах, который позволит Киркорову исполнять «Жестокую любовь» на законных основаниях.

Напомним, 1 ноября стало известно, что группа Space обвинила Киркорова в плагиате и потребовала компенсацию в размере более 75 млн рублей.

8 ноября Игорь Трунов сообщил, что Москгорсуд вернул группе Space иск о плагиате так как спор подсуден районному суду.

Он также рассказал, что новый иск пока откладывается, но он, скорее всего, будет коллективным. По его данным около 30 произведений Киркорова вызывают «огромные сомнения в его авторстве».