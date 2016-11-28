Кокорин разнял драку Дзюбы и Лодыгина

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин вмешался в конфликт форварда Артема Дзюбы и голкипера Юрия Лодыгина, не дав ему перерасти в банальную драку. Об этом стали известно «Спортфакту».

Как сообщает издание, Кокорин и тренер команды «Зенит» Мирча Луческу разняли игроков, которые собирались продолжить выяснение отношений на кулаках.

Напомним, после проигрыша в матче Дзюба, не заметив телекамеры, показал неприличный жест, а СМИ сообщили о том, что после игры в раздевалке произошла драка. Однако Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Зенит» Дмитрий Циммерман опроверг эту информацию.

Артем Дзюба также опроверг информацию о драке с вратарем команды Юрием Лодыгиным, сообщает телеканал Life.

«У нас не было драки. Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо», — подчеркнул он.

Как сообщает «Спортфакт», Лодыгин в раздевалке спросил у Дзюбы, что означает его жест и предложил быть аккуратнее в поступках и выбирать слова. В ответ форвард «Зенита» заявил, что Лодыгин «хоронит команду» своими ошибками, добавив несколько бранных слов.

Во время матча «Зенит» пропустил мяч после грубой ошибки Лодыгина, который «потерял» ориентацию.

На пресс-конференции после матча главный тренер «Зенита» Мирча Луческу завил, что неприятно удивлен тем, насколько грубо могут ошибаться самые опытные игроки команды, не назвав при этом имен. Однако он подчеркнул, что голкипер должен был ловить мяч, а не отбивать просто подальше от ворот.