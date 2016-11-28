Первый президент Украины обвинил Януковича в предательстве

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал обсуждаемый сейчас факт отъезда украинского лидера Виктора Януковича из страны во время событий, впоследствии названных майданом.

По словам Кравчука, покинуть страну при таких обстоятельствах — это предательство, даже если жизни Януковича, как он сам утверждает, действительно угрожала опасность, передает НСН.

Кроме того, первый украинский президент раскритиковал слова, сказанные Януковичем на видеоконференции, в ходе которой он давал показания киевскому суду.

Кравчук назвал недопустимой попыткой «переложить с больной головы на здоровую» прозвучавшее из уст Януковича обвинение бойцов спецназа «Беркут» в превышении ими должностных полномочий в феврале 2014 года.

Напомним, в ходе видеконференции Янукович заявил о своей готовности к перекрестному допросу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, экс-главой правительства страны Арсением Яценюком и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.