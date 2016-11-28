Песков прокомментировал ситуацию с премией главы «Почты России»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к вопросу о денежных выплатах топ-менеджерам госкомпаний, а также не знает об их размерах. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Какой-либо позиции на этот счет в настоящее время не сформулировано, мне известно, что есть вопросы у Генеральной прокуратуры, вместе с тем, безусловно механизмы выделения, расчеты и объемы выделяемых премий регламентированы, задокументированы, в данном случае есть точка зрения курирующего министерства — Минсвязи, и в этой истории не думаю, что должен каким-то образом иметь отношение Кремль, здесь нужно, безусловно, основываться на тех документах, которые имеются сейчас», — пояснил Песков.

Напомним, что Генпрокуратура РФ выступает за проведение расследования о выплате гендиректору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову премии суммой 95,4 млн рублей, полученной им по итогам 2014 года. ГП уверена, что размер вознаграждения не должен был превышать 3,2 млн рублей.

В свою очередь, Страшнов заверил, что открыт для сотрудничества с ГП и готов дать дополнительные пояснения в вопросах, касающихся премии. Также он назвал ситуацию вокруг его премии «перегретой».