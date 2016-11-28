Призер Игр в Рио гимнастка Кудрявцева завершила карьеру в 19 лет

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру из-за травмы, передает «Р-Спорт» со ссылкой на главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер-Усманову.

«Перелом ноги дал очень тяжелые последствия на здоровую ногу, которую тоже нужно оперировать. У нее больше нет сил терпеть операции. Хотя это наши слезы, наша боль, потому что такая красавица и такая необыкновенная гимнастка ушла так рано. Но так решено, а мы только смотрим на результат», — рассказала Винер-Усманова.

В сентябре этого года Яне Кудрявцевой исполнилось 19 лет. К этому моменту гимнастка 13 раз становилась чемпионкой мира, а также четыре раза одерживала победы на Европейских игр-2015 в Баку. На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Кудрявцева завоевала серебро в личном многоборье, уступив золотую медаль своему товарищу по команде Маргарите Мамун.