Очередной смертный приговор исполнен в Белоруссии

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Лидского района Ивана Кулеша. Он был признан виновным в убийстве трех женщин, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».

«Предполагаемая дата приведения смертного приговора — 5 ноября. Точная дата будет известна после получения родственниками свидетельства о смерти», — говорится в сообщении.

Решение об избрании высшей меры наказания вынес Гродненский областной суд в ноябре 2015 года. 28-летний подсудимый был признан виновным в убийствах трех продавщиц, совершенных с особой жестокостью. Первые два убийства были совершены осенью 2013 года. Еще одно — в ноябре 2014 года. Он был признан виновным и в покушении на убийство сына одной из продавщиц, который застал подсудимого в магазине.

Обвиняемый отказывался от дачи показаний в суде и от «последнего слова».

Напомним, что Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. С 2008 года по настоящее время исключительная мера наказания выносилась судом 18 раз.