Cобянин пожаловался на мигрантов из Киргизии

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с мигрантами в столице. Он отметил, что произошла легализация значительной части рынка мигрантов, приехавших с целью трудоустройства, передает «Интерфакс».

«Ежегодно в городе выдается порядка 400 тысяч патентов на сумму 12 млрд рублей, что в принципе покрывает расходы города на адаптацию мигрантов и членов их семей», — рассказал Собянин.

Столичный мэр подчеркнул, что москвичи требуют от властей решительных мер по наведению порядка в этой сфере.

«По разным оценкам, сегодня более 40% мигрантов работают в городе нелегально. Прежде всего это касается вахтовиков так называемых, которые работают в Москве, проживают в России менее 90 суток, поэтому не проходят регистрацию», — пояснил мэр и добавил, что огромный поток в столицу составляют граждане Киргизии, который также «не добавляет безопасности городу».

Собянин заверил, что власти активно ищут варианты решения проблем с мигрантами. Он подчеркнул, что проводимые меры уже дали положительный результат, и отмечается снижение случаев нарушения миграционного законодательства.

«Но, безусловно, наиболее важным результатом стало существенное — на 30% -снижение преступности среди мигрантов», — сказал градоначальник. Ранее этот показатель доходил до 50%.