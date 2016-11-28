Янукович заявил о возможной причастности главы своей администрации к разгону Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович допустил, что бывший глава его администрации Сергей Левочкин может иметь отношение к силовому разгону участников Евромайдана в ноябре 2013 года, сообщает «Интерфакс».

«Да, возможно, он имел к этому причастность. Возможно. Но никаких доказательств этого у меня лично не было. И следствие их не установило», — заявил Янукович во время допроса в режиме видеоконференции со Святошинским районным судом в Киеве.

Ранее экс-глава Украины заверил, что всегда был против решения конфликта с помощью применения силовых методов. По его мнению, открытого противостояния удалось бы избежать, в случае мирного требования протестующих подписать соглашение с Евросоюзом.

В ходе второго допроса Янукович также упрекнул Киев в отказе рассматривать убийства милиционеров на Майдане. По его словам, невозможно рассматривать убийство участников и не рассматривать убийства милиционеров.