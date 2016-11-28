Ляшко предсказал с приходом мигрантов теракты и массовые изнасилования украинок

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook подверг резкой критике планы правительства по привлечению арабских беженцев и мигрантов. По его мнению, их появление на территории страны может резко ухудшить криминогенную обстановку на Украине.

«Какие идиоты руководят нашей страной! Теперь они хотят, чтобы у нас было беженцев, как в Германии, и чтобы те совершали теракты и ежедневно насиловали наших женщин», — написал Ляшко.

Глава Радикальной партии подчеркнул, что мигрантов на Украину «нельзя пускать ни при каких условиях и ни за какие деньги». Он предсказал, что в противном случае через пару десятилетий украинцев можно будет увидеть «только в резервациях, как индейцев, или в музеях рядом с динозаврами».

28 ноября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов предложил взять на себя квоту по расселению беженцев Нидерландов в обмен на предоставление безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает «112 Украина».

25 ноября председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Европарламент не может ускорить принятие решения о предоставлении Украине безвизового режима из-за отрицательной позиции Франции, Бельгии, Венгрии, Италии и Германии по этому вопросу.

20 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в ноябре украинцы смогут путешествовать по Европе без виз.