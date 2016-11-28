Уволен избравшийся в РАН замглавы Минобрнауки

Заместитель министра образования и науки Алексей Лопатин освобожден от занимаемой должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее распоряжение в понедельник подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Алексей Лопатин уволен с формулировкой «по собственному желанию». Он был одним из наиболее высокопоставленных госчиновников, которые, несмотря на запрет, участвовали в выборах в Российскую академию наук (РАН).

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему Алексея Лопатина нет в списках уволенных в связи с их избранием в РАН, заявил, что данный вопрос находится в компетенции правительства.

28 ноября президент Владимир Путин свои указом уволил нескольких высокопоставленных чиновников. От должностей освобождены некоторые сотрудники Управления делами Президента, ФСБ, Минобороны и МВД. В Кремле пояснили, что это решение связано с избранием этих чиновников в число членкоров и академиков РАН вопреки рекомендации главы государства этого не делать.

Позже президент Российской академии наук Владимир Фортов сообщил СМИ, что уволенные чиновники будут полезны для науки.