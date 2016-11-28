Пилоты Lufthansa объявили о продолжении забастовки

Германский профсоюз гражданских пилотов Vereinigung Cockpit (VC) анонсировал продолжение забастовки на 29 и 30 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление профсоюза.

В VC пояснили, что забастовка пилотов Lufthansa, требующих повысить им зарплату, должна продолжаться, так как переговоры на высоком уровне, которые прошли 27 ноября, ни к чему не привели. Профсоюз до сих пор не получил подходящего предложения от руководства авиакомпании по выплатам компенсаций пилотам.

Представители VC также предупредили, что забастовка повлияет на короткие рейсы без пересадок во вторник, а также на длительные и короткие в среду, отметили в профсоюзе.

На прошлой неделе Lufthansa вынуждена была отменить около 2800 рейсов, включая рейсы в Москву, из-за четырехдневной забастовки, которая началась 23 ноября.