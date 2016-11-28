Генпрокурор Украины заподозрил Януковича в госизмене

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уведомил по видеосвязи в Святошинском суде бывшего президента страны Виктора Януковича о подозрении в государственной измене и некоторых других преступлениях. Об этом сообщает «112 Украина».

«Используя право, я обращаюсь к Януковичу Виктору Федоровичу, как генеральный прокурор Украины, обращаюсь в соответствии с требованиями ст. 111,278 УПК, 28 ноября 2016 года сообщаю, что он подозревается в совершении государственной измены, пособничества представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и ведение агрессивной войны», — сказал Луценко.

Украинский генпрокурор заявил, что соответствующее уведомление также было направлено в РФ, так как Янукович «скрывается» от правоохранительных органов на территории России. Текст обращения, включающий 20 страниц, будет передан адвокату экс-президента.

Луценко также заявил, что намерен в понедельник по видеосвязи допросить бывшего президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого в деле об убийствах людей на Майдане.